Pojemnik na zużyte świetlówki

Lampy fluorescencyjne, czyli popularne świetlówki, niezależnie od swoich gabarytów do poprawnego działania potrzebują rtęci. Technologia wytwarzania tych lamp poszła do przodu w przeciągu ostatnich lat – zamiast czystej rtęci często stosowany jest zawierający ten pierwiastek amalgamat. Pozwala to na zminimalizowanie w świetlówce faktycznej ilości rtęci, która jak wiadomo jest substancją szkodliwą. Nie oznacza to jednak, że zużyte lampy tego typu możemy wyrzucić do kosza. Rtęć w każdej, nawet w takiej postaci jest metalem silnie toksycznym, w łatwy sposób wiążącym się z białkami i niszczącym błony biologiczne człowieka. Dlatego też świetlówki podlegają recyklingowi w punktach selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, prowadzonych w każdej gminie. Do przechowywania i transportu zużytych lamp fluorescencyjnych stosuje się specjalny pojemnik na zużyte świetlówki o cylindrycznym kształcie w kilku długościach 60, 120 lub 180 cm.

Nasz pojemnik na zużyte świetlówki

Zanim dostarczysz żarówki do punktu zbiórki, powinieneś je odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu możesz zakupić w naszym sklepie specjalny, certyfikowany pojemnik na zużyte świetlówki. Jest on zamykany, nie musisz więc martwić się o to, że któraś żarówka się wysunie. W środku posiada gąbkowe przekładki, oddzielające od siebie świetlówki i zabezpieczające je przed rozbiciem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!